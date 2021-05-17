Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу министерства по туризму и НХП региона, в борьбе за возможность быть названными в честь туристических городов страны участвовали также дагестанские Каспийск и Буйнакск.
Российский самолет будет назван в честь Дербента
- Автор Арслан
- 17 мая, 2021. Понедельник 09:14
В честь самого южного города Дагестана, по сообщению «Дагестанской правды», будет назван самолет авиакомпании «Россия».
Последнее от Арслан
- Наблюдательному совету общества «Знание» избрали руководителя
- Дагестанский школьник вышел в полуфинал Всероссийского конкурса «Живая классика»
- ГИБДД призывает родителей не покупать электросамокаты детям
- В Махачкале прошла презентация фильма «Сестренка»
- На поиски пропавшего ребенка в Дагестане вышли лесники