ЗАМАНА - Российский самолет будет назван в честь Дербента

Российский самолет будет назван в честь Дербента

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17 мая, 2021. Понедельник 09:14
Российский самолет будет назван в честь Дербента

В честь самого южного города Дагестана, по сообщению «Дагестанской правды», будет назван самолет авиакомпании «Россия».

Российский самолет будет назван в честь Дербента
Общество

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу министерства по туризму и НХП региона, в борьбе за возможность быть названными в честь туристических городов страны участвовали также дагестанские Каспийск и  Буйнакск.

 

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