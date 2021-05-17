Российский самолет будет назван в честь Дербента

В честь самого южного города Дагестана, по сообщению «Дагестанской правды», будет назван самолет авиакомпании «Россия».

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу министерства по туризму и НХП региона, в борьбе за возможность быть названными в честь туристических городов страны участвовали также дагестанские Каспийск и Буйнакск.