ЗАМАНА - Жители Дербента возмущены танцем молодого человека на древнем кладбище

Жители Дербента возмущены танцем молодого человека на древнем кладбище

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17 мая, 2021. Понедельник 08:19
Жители Дербента возмущены танцем молодого человека на древнем кладбище

В социальные сети попала видеозапись, в которой юноша по имени Руслан пляшет лезгинку на древнейшем мусульманском захоронении по улице Мамедбекова в Дербенте.

Жители Дербента возмущены танцем молодого человека на древнем кладбище
Общество

Танец снял на видео снял его товарищ и по всей вероятности, он же загрузил его в интернет. Оскорбленные городские жители через сеть Вконтакте "Мой Дербент 24" обратились на имя руководителя ОМВД России по г. Дербент с просьбой "найти безбожников, станцевавших лезгинку на захоронении".
Сообщается, что горожанами будет подано заявление об оскорблении чувств верующих.

 

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взяты из открытых источников
 

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