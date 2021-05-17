Танец снял на видео снял его товарищ и по всей вероятности, он же загрузил его в интернет. Оскорбленные городские жители через сеть Вконтакте "Мой Дербент 24" обратились на имя руководителя ОМВД России по г. Дербент с просьбой "найти безбожников, станцевавших лезгинку на захоронении".
Сообщается, что горожанами будет подано заявление об оскорблении чувств верующих.
Жители Дербента возмущены танцем молодого человека на древнем кладбище
- Автор Хадижат
- 17 мая, 2021. Понедельник 08:19
В социальные сети попала видеозапись, в которой юноша по имени Руслан пляшет лезгинку на древнейшем мусульманском захоронении по улице Мамедбекова в Дербенте.
Танец снял на видео снял его товарищ и по всей вероятности, он же загрузил его в интернет. Оскорбленные городские жители через сеть Вконтакте "Мой Дербент 24" обратились на имя руководителя ОМВД России по г. Дербент с просьбой "найти безбожников, станцевавших лезгинку на захоронении".
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