Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021

Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки» уже в восьмой раз приглашают журналистов, студентов и аспирантов к участию в конкурсе "Семья и будущее России"