ЗАМАНА - Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021

Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021

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17 мая, 2021. Понедельник 00:06
Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021

Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки» уже в восьмой раз приглашают журналистов, студентов и аспирантов к участию в конкурсе "Семья и будущее России"

Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021
Общество

В 2021 году премиальный фонд конкурса достигнет двух миллионов рублей. 150 участников конкурса станут финалистами и примут участие в трехдневном практическом заседании в Москве.
Подробнее о конкурса на официальном сайте

 

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взяты из открытых источников
 

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