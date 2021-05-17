В 2021 году премиальный фонд конкурса достигнет двух миллионов рублей. 150 участников конкурса станут финалистами и примут участие в трехдневном практическом заседании в Москве.
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Всероссийский конкурс для журналистов «Семья и будущее России»-2021
- Автор Хадижат
- 17 мая, 2021. Понедельник 00:06
Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки» уже в восьмой раз приглашают журналистов, студентов и аспирантов к участию в конкурсе "Семья и будущее России"
В 2021 году премиальный фонд конкурса достигнет двух миллионов рублей. 150 участников конкурса станут финалистами и примут участие в трехдневном практическом заседании в Москве.
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