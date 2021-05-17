ЗАМАНА - Территория по проспекту Шамиля принимает участие в голосовании на благоустройство

Территория по проспекту Шамиля принимает участие в голосовании на благоустройство

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17 мая, 2021. Понедельник 00:17
Территория по проспекту Шамиля принимает участие в голосовании на благоустройство

Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство от города Махачкала стало общественное пространство по проспекту Имама Шамиля, в районе Узбек городка.

Территория по проспекту Шамиля принимает участие в голосовании на благоустройство
Общество

Благоустройство данной территории оправдано отсутствием в окрестностях общественного пространства. Площадь охватываемой территории составляет 4923 кв. м.
В рамках благоустройства предусматривается организация функционального освещения повышающая безопасность используемой территории, площадка для детей разных возрастов, площадка для отдыха взрослых и спортивная площадка, озеленение (обрезка деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников, способствующих повышению климатического комфорта), обустройство малыми архитектурными формами, замена мощения тротуарной плитки проектируемых дорожек и биологическая рекультивация земель с помощью газонных трав.

Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.

 

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