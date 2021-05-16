На территории НОК "Журавли" открылся гидрокомплекс имени Магомеда Гаджиева

На территории научно-оздоровительного комплекса «Журавли» состоялось открытие гидрокомплекса имени Героя СССР, моряка подводника Магомеда Гаджиева а также памятной таблички на стене гидрокомплекса в честь знаменитого дагестанца.

На базе комплекса также планируется открытие музея истории подводных лодок имени Магомеда Гаджиева. Выступая перед собравшимися, командующий Каспийской флотилией Александр Пешков подчеркнул, что для флотилии все, что связано с личностью Магомеда Гаджиева имеет особое значение и является особо важным.

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