ЗАМАНА - Анна Безрукова: "Рассчитываю, что в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения"

Анна Безрукова: "Рассчитываю, что в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения"

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16 мая, 2021. Воскресенье 00:07
Анна Безрукова: &quot;Рассчитываю, что в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения&quot;

Ростуризм опубликовал проект постановления правительства для запуска частичного возврата средств на путевки в детские лагеря.

Анна Безрукова: "Рассчитываю, что в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения"
Общество

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Анна Безрукова прокомментировала данное постановление. По ее мнению, кешбэк за детский отдых актуальная мера в постковидных условиях.
"Меня как маму эта новость чрезвычайно обрадовала. Считаю, почти все дагестанские родители с нетерпением ожидают деталей а также и списка лагерей, куда можно будет отправить ребёнка на отдых. Кроме того, рассчитываю, что и в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значениярассчитываю, что и в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения. Тем более, у нас для этого есть все: природные условия, культурно-историческое наследство, с которым будет любопытно познакомиться российским детям. Полагаю, что развитие в этом направлении также послужит неплохим стимулом для вложения инвестиций", - считает депутат.

 

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