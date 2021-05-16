Анна Безрукова: "Рассчитываю, что в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения"

Депутат Народного Собрания Республики Дагестан, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре, делам молодёжи, спорту и туризму Анна Безрукова прокомментировала данное постановление. По ее мнению, кешбэк за детский отдых актуальная мера в постковидных условиях.

"Меня как маму эта новость чрезвычайно обрадовала. Считаю, почти все дагестанские родители с нетерпением ожидают деталей а также и списка лагерей, куда можно будет отправить ребёнка на отдых. Кроме того, рассчитываю, что и в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значениярассчитываю, что и в нашей республике будет открыт лагерь Всероссийского значения. Тем более, у нас для этого есть все: природные условия, культурно-историческое наследство, с которым будет любопытно познакомиться российским детям. Полагаю, что развитие в этом направлении также послужит неплохим стимулом для вложения инвестиций", - считает депутат.