В какой части акватории моря расположена данная бухта не уточняется. Документ был подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Пограничникам Дагестана передали бухту на Каспии сроком на 20 лет
- Автор Хадижат
- 15 мая, 2021. Суббота 00:31
Пограничное управление ФСБ России по Дагестану получило часть акватории бухты Каспийского моря в обособленное водопользование сроком на двадцать лет, сообщается в распоряжении, размещенном на интернет-ресурсе кабинета министров России.
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