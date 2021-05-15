ЗАМАНА - Пограничникам Дагестана передали бухту на Каспии сроком на 20 лет

Пограничникам Дагестана передали бухту на Каспии сроком на 20 лет

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15 мая, 2021. Суббота 00:31
Пограничникам Дагестана передали бухту на Каспии сроком на 20 лет

Пограничное управление ФСБ России по Дагестану получило часть акватории бухты Каспийского моря в обособленное водопользование сроком на двадцать лет, сообщается в распоряжении, размещенном на интернет-ресурсе кабинета министров России.

Пограничникам Дагестана передали бухту на Каспии сроком на 20 лет
Общество

В какой части акватории моря расположена данная бухта не уточняется. Документ был подписан главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

 

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