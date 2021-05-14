ЗАМАНА - Лидер "Трезвой России" организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан

Лидер "Трезвой России" организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан

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14 мая, 2021. Пятница 21:52
Лидер &quot;Трезвой России&quot; организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан

Лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в «Шатре Рамадан» организовал Ифтар в заключительный день Священного месяца Рамадан.

Лидер "Трезвой России" организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан
Общество

Об этом сообщил координатор "Трезвой России" в регионе Шамиль Алиев. В своем поздравлении, Алиев пожелал землякам долголетия, благополучия, доброго нрава и радостных новостей для каждой семьи.
Отметим, что Султан Хамзаев также был организатором коллективного Ифтара и в самый первый день поста.

 

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