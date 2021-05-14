Лидер "Трезвой России" организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан

Об этом сообщил координатор "Трезвой России" в регионе Шамиль Алиев. В своем поздравлении, Алиев пожелал землякам долголетия, благополучия, доброго нрава и радостных новостей для каждой семьи.

Отметим, что Султан Хамзаев также был организатором коллективного Ифтара и в самый первый день поста.