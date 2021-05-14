Об этом сообщил координатор "Трезвой России" в регионе Шамиль Алиев. В своем поздравлении, Алиев пожелал землякам долголетия, благополучия, доброго нрава и радостных новостей для каждой семьи.
Отметим, что Султан Хамзаев также был организатором коллективного Ифтара и в самый первый день поста.
Лидер "Трезвой России" организовал коллективный Ифтар в заключительный день месяца Рамадан
- Автор Хадижат
- 14 мая, 2021. Пятница 21:52
Лидер проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев в «Шатре Рамадан» организовал Ифтар в заключительный день Священного месяца Рамадан.
Об этом сообщил координатор "Трезвой России" в регионе Шамиль Алиев. В своем поздравлении, Алиев пожелал землякам долголетия, благополучия, доброго нрава и радостных новостей для каждой семьи.
Последнее от Хадижат
- Дагестан присоединится к ежегодной всероссийской акции "Ночь музеев"
- В Дагестане пройдет акция "Ночь музеев"
- В Махачкале проходит фестиваль "Порт-Петровские Ассамблеи"
- Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева
- Сергей Меликов: "За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения"