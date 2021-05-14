ЗАМАНА - Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева

Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева

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14 мая, 2021. Пятница 05:25
Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов и руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, находящийся в республике с рабочей поездкой, посетили муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева.

Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева
Общество

Сергей Меликов, поздравляя духовного лидера со светлым праздником Ураза-Байрам отметил, что месяц поста содействует сближению дагестанцев. Игорь Баринов, в свою очередь, обратил внимание на то, что истинные традиции ислама основаны на вечных ценностях справедливости, добра милосердия. "Как сказал сегодня Сергей Алимович, это праздник для всей страны, а не только для мусульман. Вероятно, именно этим мы и отличаемся от остального мира. Религиозные праздники у нас становятся общими", заключил Игорь Баринов.
Гости пожелали муфтию здоровья, благополучия и достижений в добрых начинаниях.

 

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