Сергей Меликов и Игорь Баринов побывали в гостях у муфтия Дагестана шейха Ахмад Афанди Абдулаева

Сергей Меликов, поздравляя духовного лидера со светлым праздником Ураза-Байрам отметил, что месяц поста содействует сближению дагестанцев. Игорь Баринов, в свою очередь, обратил внимание на то, что истинные традиции ислама основаны на вечных ценностях справедливости, добра милосердия. "Как сказал сегодня Сергей Алимович, это праздник для всей страны, а не только для мусульман. Вероятно, именно этим мы и отличаемся от остального мира. Религиозные праздники у нас становятся общими", заключил Игорь Баринов.

Гости пожелали муфтию здоровья, благополучия и достижений в добрых начинаниях.