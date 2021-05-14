Сергей Меликов: "За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения"

Автор Хадижат

Врио Главы Дагестана принял участие в совещании, в рамках которого были подведены итоги работы ЖКХ Республики Дагестан в осенне-зимний период 2020-2021г. Также была затронута тема и подготовки к следующему аналогичному сезону.