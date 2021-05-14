ЗАМАНА - Сергей Меликов: "За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения"

Сергей Меликов: "За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения"

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14 мая, 2021. Пятница 05:07
Сергей Меликов: &quot;За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения&quot;

Врио Главы Дагестана принял участие в совещании, в рамках которого были подведены итоги работы ЖКХ Республики Дагестан в осенне-зимний период 2020-2021г. Также была затронута тема и подготовки к следующему аналогичному сезону.

Сергей Меликов: "За срыв подготовки к отопительному сезону будут приняты кадровые решения"
Общество

В ходе совещания стало известно, что долг жителей по услугам ЖКУ растет и в общей сложности составляет свыше 28 миллиардов рублей.
Сергей Меликов подчеркнул, что за прошлый отопительный сезон в Республике Дагестан в отрасли жилищно-коммунального хозяйства документально зафиксировано свыше 80-ти происшествий, среди которых 36 аварий.

 

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