ЗАМАНА - Обеспечение жильем детей-сирот обсудили в Дагестане

Обеспечение жильем детей-сирот обсудили в Дагестане

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13 мая, 2021. Четверг 00:51
Обеспечение жильем детей-сирот обсудили в Дагестане

Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов провёл заседание, главной темой которого стало обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Обеспечение жильем детей-сирот обсудили в Дагестане
Общество

Отметим, что на эти цели в текущем году в республиканском бюджете предусмотрено 450 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета в виде субсидий планируется выделить 138,9 миллионов. В целом, данные с помощью данных средств запланировано обеспечить жильем 642 человека. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке

 

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