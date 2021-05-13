Обеспечение жильем детей-сирот обсудили в Дагестане

Отметим, что на эти цели в текущем году в республиканском бюджете предусмотрено 450 миллионов рублей. Кроме того, из федерального бюджета в виде субсидий планируется выделить 138,9 миллионов. В целом, данные с помощью данных средств запланировано обеспечить жильем 642 человека. Подробнее о ходе совещания читайте по ссылке