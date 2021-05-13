Сергей Меликов поздравил мусульман Дагестана с праздником Ураза-Байрам

Врио Главы Дагестана обратился мусульманам республики в своем посте в Instagram отметив, что священный месяц Рамадан является символом духовной частоты, света, доброты и милосердия.

"В республике принято широко отмечать этот особый праздник, делая упор на многолетние религиозные и культурные традиции. Дагестанцы собираются вместе благодарят Всевышнего, накрывают торжественные столы, обмениваются подарками. Надеюсь, что празднование Ураза-Байрам еще больше сблизит всех нас, даст силы для предстоящего морального самосовершенствования и созидательной работы", заключил руководитель региона.