Как в Махачкале поздравляли ветеранов
- Автор Хадижат
- 12 мая, 2021. Среда 16:31
Как поздравить ветеранов с Днем Победы, если собираться большими компаниями, в помещениях, как раньше, в настоящий момент небезопасно? Можно, например, как в Республике Дагестан, устроить индивидуальный праздник на свежем воздухе для каждого победителя. Об инициативе властей Махачкалы в материале "НацАкцента" по ссылке
Последнее от Хадижат
- День Победы в Махачкале
- Батыр Эмеев представил коллективу Минцифры Дагестана нового руководителя
- Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева обсудила реализацию нацпроекта "Образование" в Дагестане
- Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева провела совещание в Дагестане
- Арсен Юсупов: "Они герои не только для членов своей семьи, они герои для дагестанцев, для россиян"