ЗАМАНА - Как в Махачкале поздравляли ветеранов

Как в Махачкале поздравляли ветеранов

Автор
12 мая, 2021. Среда 16:31
Как в Махачкале поздравляли ветеранов

Как поздравить ветеранов с Днем Победы, если собираться большими компаниями, в помещениях, как  раньше, в настоящий момент небезопасно? Можно, например, как в Республике Дагестан, устроить индивидуальный праздник на свежем воздухе для каждого победителя. Об инициативе властей Махачкалы в материале "НацАкцента" по ссылке 

Как в Махачкале поздравляли ветеранов
Общество

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top