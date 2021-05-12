Как в Махачкале поздравляли ветеранов

Как поздравить ветеранов с Днем Победы, если собираться большими компаниями, в помещениях, как раньше, в настоящий момент небезопасно? Можно, например, как в Республике Дагестан, устроить индивидуальный праздник на свежем воздухе для каждого победителя. Об инициативе властей Махачкалы в материале "НацАкцента" по ссылке