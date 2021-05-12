Вместе с заместителем Председателя Правительства РД Анатолием Карибовым она провела заседание по поводу реализации в регионе нацпроекта «Образование».
С главным отчетом на заседании выступил временно исполняющий обязанности руководителя Министерства образования и науки РД Яхья Бучаев. Детальнее по ссылке
Замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева обсудила реализацию нацпроекта "Образование" в Дагестане
- Автор Хадижат
- 12 мая, 2021. Среда 15:14
Во вторник, 11 мая, Республику Дагестан с рабочим визитом прибыла замминистра просвещения России Татьяна Васильева.
Вместе с заместителем Председателя Правительства РД Анатолием Карибовым она провела заседание по поводу реализации в регионе нацпроекта «Образование».
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