Арсен Юсупов: "Они герои не только для членов своей семьи, они герои для дагестанцев, для россиян"

Автор Хадижат

Сергей Меликов вручил ключи от новой квартиры вдове Героя России Зейнудина Батманова. Напомним, Батманов высвободил из рук боевиков семью с ребенком, а потом пожертвовал собой, чтоб в ловушку преступников не попали сотрудники правоохранительных органов.