Сегодня его вдова Джамиля Батманова работает медсестрой в Кабирской участковой больнице Курахского района и одна воспитывает трех сыновей и дочь.
"Это уже не первый случай, когда за короткий период врио Главы Дагестана помогает улучшить условия жизни членам семей героев. Так, сравнительно недавно, в новую квартиру въехала мать кавалера ордена Мужества Марата Молчанова. Приятно, что руководство республики осознает важность поддержки людей, потерявших своих близких. Они герои не только для членов своей семьи, они герои для дагестанцев, для россиян", подчеркнул главный редактор газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ РД Арсен Юсупов комментируя данное событие.
Арсен Юсупов: "Они герои не только для членов своей семьи, они герои для дагестанцев, для россиян"
- Автор Хадижат
- 12 мая, 2021. Среда 14:52
Сергей Меликов вручил ключи от новой квартиры вдове Героя России Зейнудина Батманова. Напомним, Батманов высвободил из рук боевиков семью с ребенком, а потом пожертвовал собой, чтоб в ловушку преступников не попали сотрудники правоохранительных органов.
Сегодня его вдова Джамиля Батманова работает медсестрой в Кабирской участковой больнице Курахского района и одна воспитывает трех сыновей и дочь.
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