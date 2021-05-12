ЗАМАНА - Минобрнауки РД добивается от Администрации Цунтинского района наведения порядка в Гутатлинской СОШ

Минобрнауки РД добивается от Администрации Цунтинского района наведения порядка в Гутатлинской СОШ

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12 мая, 2021. Среда 14:41
Минобрнауки РД добивается от Администрации Цунтинского района наведения порядка в Гутатлинской СОШ

Министерство образования и науки РД держит положение дел в Гутатлинской СОШ Цунтинского района под контролем. В поселке работает примирительная комиссия.

Минобрнауки РД добивается от Администрации Цунтинского района наведения порядка в Гутатлинской СОШ
Общество

Напомним, учителя гуталинской средней школы объявили забастовку, требуя уволить директора, которая недавно восстановилась на работу через суд. Сотрудники школы обвиняют её в отсутствии стимулирующих выплат, а родители в поборах.

В процессе рабочей встречи руководство Ведомства с начальником Управления образования Цунтинского района Магомедом Магомедовым о текущее положение дел в в школе и бедительно посоветовало Администрации Цунтинского района назначать руководителей СОШ согласно закону.

С 17 мая 2021 года будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности руководителя Гутатлинской СОШ.

 

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