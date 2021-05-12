Минтуризм РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова сегодня работает над формированием необходимой инфраструктуры, которая бы отвечала на современным требованиям и запросам. Так, с целью улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования главных туристических маршрутов намечена организация 10 санитарных зон, которые отвечают установленным нормам.
Как сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики региона, "В этом году для активизирования предпринимательской работы в сфере сельского туризма, увеличения качества туристических услуг будет проведен республиканский конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма». В результате конкурса, десять победителей получат грантовую поддержку в виде субсидий.
В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны
- Автор Хадижат
- 12 мая, 2021. Среда 14:24
Развитие туризма одно из перспективных направлений экономики, напрямую влияющее на качество и уровень жизни населения.
Минтуризм РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова сегодня работает над формированием необходимой инфраструктуры, которая бы отвечала на современным требованиям и запросам. Так, с целью улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования главных туристических маршрутов намечена организация 10 санитарных зон, которые отвечают установленным нормам.
Последнее от Хадижат
- Дагестанцы смогут перейти на электронные паспорта
- Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Большая перемена"
- Праздник Ураза-Байрам в Дагестане состоится 13 мая
- Свыше 20 разных наград завоевала сборная Республики Дагестан на чемпионате и ПР по кикбоксингу
- Туроператоры сообщили о резком росте турпотока в Дагестан