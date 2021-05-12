В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны

Минтуризм РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова сегодня работает над формированием необходимой инфраструктуры, которая бы отвечала на современным требованиям и запросам. Так, с целью улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования главных туристических маршрутов намечена организация 10 санитарных зон, которые отвечают установленным нормам.

Как сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики региона, "В этом году для активизирования предпринимательской работы в сфере сельского туризма, увеличения качества туристических услуг будет проведен республиканский конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма». В результате конкурса, десять победителей получат грантовую поддержку в виде субсидий.