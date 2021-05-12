ЗАМАНА - В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны

В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны

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12 мая, 2021. Среда 14:24
В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны

Развитие туризма одно из перспективных направлений экономики, напрямую влияющее на качество и уровень жизни населения.

В Дагестане на туристических направлениях появятся санитарные зоны
Общество

Минтуризм РД по поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова сегодня работает над формированием необходимой инфраструктуры, которая бы отвечала на современным требованиям и запросам. Так, с целью улучшения санитарного состояния объектов показа на пути следования главных туристических маршрутов намечена организация 10 санитарных зон, которые отвечают установленным нормам.
Как сообщает пресс-служба Министерства по туризму и народным художественным промыслам Республики региона, "В этом году для активизирования предпринимательской работы в сфере сельского туризма, увеличения качества туристических услуг будет проведен республиканский конкурс «Лучший объект сельского (аграрного) туризма». В результате конкурса, десять победителей получат грантовую поддержку в виде субсидий. 

 

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