Напомним, что мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района пропал, выйдя из дома и не вернувшись обратно, 8 мая.
Поисковую операцию лично возглавляет глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов.
К поискам 4-летнего ребенка, как сообщает «Дагестанская правда», присоединились работники ГКУ РД «Хасавюртовское лесничество».
Напомним, что мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района пропал, выйдя из дома и не вернувшись обратно, 8 мая.
Поисковую операцию лично возглавляет глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов.
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