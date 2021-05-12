ЗАМАНА - На поиски пропавшего ребенка в Дагестане вышли лесники

На поиски пропавшего ребенка в Дагестане вышли лесники

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12 мая, 2021. Среда 12:54
На поиски пропавшего ребенка в Дагестане вышли лесники

К поискам 4-летнего ребенка, как сообщает «Дагестанская правда», присоединились работники ГКУ РД «Хасавюртовское лесничество».

На поиски пропавшего ребенка в Дагестане вышли лесники
Общество

Напомним, что мальчик из поселка Аэродром Хасавюртовского района пропал, выйдя из дома и не вернувшись обратно, 8 мая.

Поисковую операцию лично возглавляет глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов.

 

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