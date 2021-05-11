Праздник Ураза-Байрам в Дагестане состоится 13 мая
- Автор Хадижат
- 11 мая, 2021. Вторник 20:49
Муфтият Республики Дагестан через социальные сети обратился к населению и сообщил, что 13 мая объявляется днём Ураза-Байрам.
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