Дагестанцы смогут перейти на электронные паспорта

Хорошо известно, что записаться к доктору, получить заграничный паспорт, записать малыша в детский сад, провести проверку и произвести оплату штрафов либо судебных долгов, получить сведения о пенсионных и других отчислениях уже давно можно через электронный портал «Госуслуги».

Все виды государственной поддержки, появившиеся во время распространения нового вируса Covid-19, россияне сумели получить, не выходя из дома. В Республике Дагестан чаще всего такую услугу использовали родители малолетних детей, выплаты на которых были в особенности предусмотрены государством. Сейчас же на интернет-ресурсе «Государственных услуг» появится суперсервис комплекс нескольких услуг, который помогает гражданину решать ту либо иную актуальную для него задачу.

Сегодня, как отмечает заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко любой гражданин может решить свои вопросы, получив нужные услуги «в один клик», без надоевшей бумажной волокиты. В настоящий момент разработчики активно работают над внедрением паспорта нового формата. Как сообщает СМИ, паспорт будет представлять собой пластиковую карту формата обычной банковской карточки. На ней будут фотография владельца, его ФИО и дата рождения. Карта будет содержать электронный носитель информации, необходимый для хранения персональных и биометрических данных человека, включая изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации.

С 1 декабря 2021 года такой паспорт смогут оформить и получить жители Москвы. В регионах услуга появится позднее в середине 2023-го.