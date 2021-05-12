ЗАМАНА - Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Большая перемена"

Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Большая перемена"

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12 мая, 2021. Среда 00:03
Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе &quot;Большая перемена&quot;

Вот уже второй год АНО "Россия страна возможностей" становится инициатором проведения масштабного конкурса для школьников страны и зарубежья.

Дагестанские школьники приглашаются к участию в конкурсе "Большая перемена"
Общество

Главное требование интерес к русскому языку и системе образования. Как сообщает Министерство образования и науки РД, присоединиться к участию в проекте могут и дагестанские учащиеся 5-10 классов. Призом для 100 победителей станет целевое обучение в российских университетах.

Кроме того победителей конкурса ожидают денежные награды. Некоторые школьники и студенты колледжей смогут получить по 1 миллиону рублей. Стоит отметить, что 1-ые этапы конкурса пройдут удаленно. Регистрация уже открыта на интернет-ресурсе https://bolshayaperemena.online/.

 

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