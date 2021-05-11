"В особенности популярен стал Дагестан, туда едут как индивидуальные путешественники, так и корпоративно, в составе группы. Туркомпании объясняют это как накопившимся спросом, так и маркетинговым продвижением региона. Сразу несколько телевизионных проектов о путешествиях посетили регион и показали его во всей красе", считает Тюрина. Также она добавила, что большую роль в выборе региона для отдыха сыграл и располагающий климат. Специалист отметила, что путешественники фактически перестали переживать о безопасности в регионе и едут в республику охотно и с удовольствием.
Туроператоры сообщили о резком росте турпотока в Дагестан
- Автор Хадижат
- 11 мая, 2021. Вторник 17:14
Спрос на путешествия на Северный Кавказ у граждан России резко вырос в прошедшие майские праздники. Как считает глава пресс-службы Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, регион сегодня переживает настоящий туристический бум.
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