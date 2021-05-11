Командующим Каспийской флотилии назначен Александр Пешков

Контр-адмирала Александра Пешкова назначили на пост нового командующего Каспийской флотилией. Он принял военный парад, который проходил в Каспийске и прошел в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Стоит отметить, что Алекскандр Пешков родился в Мурманске в октябре 1972 года. Звание контр-адмирала ему присвоили в 2016 году. До перевода в Каспийскую флотилию он состоял в должности командира Балтийской военно-морской базы.

По убеждению Александра Пешкова, если много работать и быть патриотом своего дела, желанный результат не заставит себя ждать. Александр Пешков награжден орденом «За военные заслуги», также ведомственными медалями Министерства обороны России.