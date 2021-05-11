Стоит отметить, что Алекскандр Пешков родился в Мурманске в октябре 1972 года. Звание контр-адмирала ему присвоили в 2016 году. До перевода в Каспийскую флотилию он состоял в должности командира Балтийской военно-морской базы.
По убеждению Александра Пешкова, если много работать и быть патриотом своего дела, желанный результат не заставит себя ждать. Александр Пешков награжден орденом «За военные заслуги», также ведомственными медалями Министерства обороны России.
Командующим Каспийской флотилии назначен Александр Пешков
- Автор Хадижат
- 11 мая, 2021. Вторник 15:21
Контр-адмирала Александра Пешкова назначили на пост нового командующего Каспийской флотилией. Он принял военный парад, который проходил в Каспийске и прошел в рамках празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Стоит отметить, что Алекскандр Пешков родился в Мурманске в октябре 1972 года. Звание контр-адмирала ему присвоили в 2016 году. До перевода в Каспийскую флотилию он состоял в должности командира Балтийской военно-морской базы.