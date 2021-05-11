Глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнование в связи с трагическими событиями в Казани

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с гибелью детей при вооруженной атаке на школу в Казани.

В своем сообщении, руководитель региона подчеркнул, что сегодня эта трагедия коснулась не только жителей Казани, Татарстана, но и всей страны.

"От имени всех дагестанцев и от себя лично я выражаю самые искренние, глубокие соболезнования семьям погибших и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших. Скорейшего выздоровления и силы духа пострадавшим",- написал Сергей Меликов в личном Instagram.

Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура по погибшим.