В своем сообщении, руководитель региона подчеркнул, что сегодня эта трагедия коснулась не только жителей Казани, Татарстана, но и всей страны.
"От имени всех дагестанцев и от себя лично я выражаю самые искренние, глубокие соболезнования семьям погибших и Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Мы разделяем вашу боль и скорбь о безвременно ушедших. Скорейшего выздоровления и силы духа пострадавшим",- написал Сергей Меликов в личном Instagram.
Власти Татарстана объявили среду, 12 мая, днем траура по погибшим.