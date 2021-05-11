Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства

Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство от города Махачкала стало общественное пространство по улице М. Гаджиева, у Вузовского озера.

Выдвижение данной территории на голосование оправдано отсутствием в данной местности благоустроенного общественного пространства. Сообщается, что площадь данной территории составляет 9000 кв. м. В рамках благоустройства предусматривается организация освещения, площадки для отдыха взрослых, детских игровых зон, озеленение, обустройство малыми архитектурными формами и мощение тротуарной плиткой проектируемых прогулочных дорожек.

Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.