ЗАМАНА - Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства

Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства

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11 мая, 2021. Вторник 14:16
Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства

Одной из территорий, представленных в голосовании на благоустройство от города Махачкала стало общественное пространство по улице М. Гаджиева, у Вузовского озера.

Территорию у Вузовского озера рассматривают как возможный объект благоустройства
Общество

Выдвижение данной территории на голосование оправдано отсутствием в данной местности благоустроенного общественного пространства. Сообщается, что площадь данной территории составляет 9000 кв. м. В рамках благоустройства предусматривается организация освещения, площадки для отдыха взрослых, детских игровых зон, озеленение, обустройство малыми архитектурными формами и мощение тротуарной плиткой проектируемых прогулочных дорожек.
Напомним, что голосование за объекты для предстоящего благоустройства проходит на сайте za.gorodsreda.ru.

 

 

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