ЗАМАНА - Несколько сел Буйнакского района временно останутся без света

Несколько сел Буйнакского района временно останутся без света

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11 мая, 2021. Вторник 12:00
Несколько сел Буйнакского района временно останутся без света

В связи с проведением на территории муниципалитета демонтажа и монтажа опор без света 11 и 12 мая останутся поселения Чабанмахи, Ванашимахи, Ворухмахи, Чанкурбе, Кадар, Каранай, Ишкарты и Ахатлы, сообщает пресс-служба администрации района.

Несколько сел Буйнакского района временно останутся без света
Общество

Также в рамках плановых отключений, объявленных буйнакскими электросетями, будет проведена обрезка деревьев, замена и перетяжка проводов, выправка опор и траверсов.

 

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