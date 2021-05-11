Также в рамках плановых отключений, объявленных буйнакскими электросетями, будет проведена обрезка деревьев, замена и перетяжка проводов, выправка опор и траверсов.
Несколько сел Буйнакского района временно останутся без света
- Автор Арслан
- 11 мая, 2021. Вторник 12:00
В связи с проведением на территории муниципалитета демонтажа и монтажа опор без света 11 и 12 мая останутся поселения Чабанмахи, Ванашимахи, Ворухмахи, Чанкурбе, Кадар, Каранай, Ишкарты и Ахатлы, сообщает пресс-служба администрации района.