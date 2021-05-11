На поиски ребенка, вышедшего из дома в поселке Аэродром 8 мая, вышли местные жители и представители организации «Лиза Алерт».
Возбуждено уголовное дело.
Поиски мальчика, пропавшего в городе Хасавюрте, продолжаются уже четвертые сутки, сообщает Следственный комитет.
На поиски ребенка, вышедшего из дома в поселке Аэродром 8 мая, вышли местные жители и представители организации «Лиза Алерт».
Возбуждено уголовное дело.
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