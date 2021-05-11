ЗАМАНА - Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании-производителя детской кондитерской продукции

Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании-производителя детской кондитерской продукции

Автор
11 мая, 2021. Вторник 00:24
Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании-производителя детской кондитерской продукции

Первый заместитель Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании по производству детской кондитерской продукции импульсного спроса ООО «Юнион».

Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании-производителя детской кондитерской продукции
Общество

Компания свыше 10-ти лет развивается на рынке Российской Федерации и на сегодня представлена во всех субъектах России. Продукция компании поставляется в Сербию, Ирак Казахстан, Узбекистан, Киргизскую Республику, Таджикистан, Азербайджан.

Размер ежемесячно выпускаемой продукции составляет 400 тонн, продукция изготавливается на современном европейском оборудовании на собственном фабричном производстве, расположившемся в поселке Ленинкент. Компания обратилась в «Корпорацию развития Дагестана» за получением поддержки в виде займа в размере 35 миллионов рублей на усовершенствование работающего производства и содействии в запуске новой производственной полосы мармеладных конфет общим ежемесячным выпускаемым объемом до трехсот тонн.

В данный момент ведется работа по оценке рисков проекта.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top