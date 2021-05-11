Нюсрет Омаров ознакомился с работой компании-производителя детской кондитерской продукции

Компания свыше 10-ти лет развивается на рынке Российской Федерации и на сегодня представлена во всех субъектах России. Продукция компании поставляется в Сербию, Ирак Казахстан, Узбекистан, Киргизскую Республику, Таджикистан, Азербайджан.

Размер ежемесячно выпускаемой продукции составляет 400 тонн, продукция изготавливается на современном европейском оборудовании на собственном фабричном производстве, расположившемся в поселке Ленинкент. Компания обратилась в «Корпорацию развития Дагестана» за получением поддержки в виде займа в размере 35 миллионов рублей на усовершенствование работающего производства и содействии в запуске новой производственной полосы мармеладных конфет общим ежемесячным выпускаемым объемом до трехсот тонн.

В данный момент ведется работа по оценке рисков проекта.