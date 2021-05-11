Пятого мая премьер-министр с целью более детально ознакомиться с ситуацией посетил объект и дал поручение ускорить темпы работы. Таким образом, на сегодняшний день, в прокладке канализации по улице 4-я Школьная задействовано десять человек и три единицы техники. Работы планируется завершить к 20 мая. Отметим, что ранее был решен вопрос обратившегося на прием жителя улицы Ялакская поселка Семендер, который от всего поселка попросил Абдулпатаха Амирханова оказать содействие в замене ветхих опор линий электропередач.
Решена проблема с канализацией по улице 4-я Школьная в Каспийске
- Автор Хадижат
- 11 мая, 2021. Вторник 00:05
В Микрорайоне "Южный" города Каспийск начались работы по проведению канализационной системы. Данное поручение после встречи с жителями поселка, в рамках приема граждан, было дано Председателем Правительства Дагестана Абдулпатахом Амирхановым.
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