Решена проблема с канализацией по улице 4-я Школьная в Каспийске

Пятого мая премьер-министр с целью более детально ознакомиться с ситуацией посетил объект и дал поручение ускорить темпы работы. Таким образом, на сегодняшний день, в прокладке канализации по улице 4-я Школьная задействовано десять человек и три единицы техники. Работы планируется завершить к 20 мая. Отметим, что ранее был решен вопрос обратившегося на прием жителя улицы Ялакская поселка Семендер, который от всего поселка попросил Абдулпатаха Амирханова оказать содействие в замене ветхих опор линий электропередач.