ЗАМАНА - Каспийск готовится к проведению парада

Каспийск готовится к проведению парада

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07 мая, 2021. Пятница 18:44
Каспийск готовится к проведению парада

9 мая г.Каспийск примет  76-й  парад Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, и в этом году коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в празднование этого дня, и многие не смогут лично присутствовать на праздничном мероприятии.

Каспийск готовится к проведению парада
Общество

Телеканал РГВК «Дагестан» планирует провести прямую трансляцию с главной площади Каспийска, где готовится поздравление личного состава войск гарнизона, выступления сводного оркестра, выставка военной техники и праздничный салют.

 

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