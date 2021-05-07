Телеканал РГВК «Дагестан» планирует провести прямую трансляцию с главной площади Каспийска, где готовится поздравление личного состава войск гарнизона, выступления сводного оркестра, выставка военной техники и праздничный салют.
Каспийск готовится к проведению парада
- Автор Хадижат
- 07 мая, 2021. Пятница 18:44
9 мая г.Каспийск примет 76-й парад Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, и в этом году коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в празднование этого дня, и многие не смогут лично присутствовать на праздничном мероприятии.
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