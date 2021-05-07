Каспийск готовится к проведению парада

9 мая г.Каспийск примет 76-й парад Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, и в этом году коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в празднование этого дня, и многие не смогут лично присутствовать на праздничном мероприятии.