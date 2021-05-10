ЗАМАНА - «Волонтеры Победы» провели акцию #ЗвонокГерою

«Волонтеры Победы» провели акцию #ЗвонокГерою

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10 мая, 2021. Понедельник 17:33
«Волонтеры Победы» провели акцию #ЗвонокГерою

«Волонтеры Победы» запустили флешмоб #ЗвонокГерою, в котором каждый добровольный помощник сумел набрать номер ветерана и лично поздравить его с этим великим праздником Днем Победы.

«Волонтеры Победы» провели акцию #ЗвонокГерою
Общество

Чтобы поддержать акцию, желающим нужно было записать на видео, сделать фото и выложить их в свои соцсети с хештегами #ЗвонокГерою и #ВолонтерыПобеды.
Как подчеркнул руководитель движения "Волонтеры победы" Магомед Гусейханов, ветераны были рады оказанному вниманию и тепло разговаривали с участниками акции.

 

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взяты из открытых источников
 

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