Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году

Автор Хадижат

Главный редактор республиканской газеты "Голос степи" Эльмира Кожаева подготовила материал "Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году" публикация которого в сетевом издании состоялась сегодня, в День Победы.