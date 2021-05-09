ЗАМАНА - Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году

Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году

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09 мая, 2021. Воскресенье 19:44
Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году

Главный редактор республиканской газеты "Голос степи" Эльмира Кожаева подготовила материал "Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году" публикация которого в сетевом издании состоялась сегодня, в День Победы.

Хроника боевых действий на территории Ногайского района в 1942 году
Общество

Всего из Ногайского района ушли на фронт 2560 человек, вернулись лишь 520 фронтовиков. Читайте материал по ссылке

 

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