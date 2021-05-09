Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны

«Всегда волнительно слышать из уст ветеранов воспоминания о годах войны, истории о патриотизме советского народа, подвигах, совершенных на полях сражений, и героизме тружеников тыла», - написал Глава Дагестана в своем Instagram.

Следующим гостя принимал ветеран Великой Отечественной войны Курбан Курбанов. На момент начала войны ему было всего 15 лет, но уже в столь юном возрасте, желание защищать родину было сильнее любого страха.

«На фронт он попасть не смог, но добился включения в истребительный батальон местного отдела НКВД, который боролся в тылу с бандитами, дезертирами, шпионами и диверсантами. Курбан Магомедович принимал участие в боях на территории Северного Кавказа, а после войны посвятил жизнь служению в органах госбезопасности. Сегодня он победитель, который является образцом для многих молодых ребят», - подчеркнул Сергей Меликов в своей публикации Instagram.

Руководитель региона поблагодарил ветеранов за то, что они подарили потомкам этот великий праздник и пожелал крепкого здоровья.