ЗАМАНА - Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны

Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны

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09 мая, 2021. Воскресенье 19:34
Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны

Врио Главы Дагестана сегодня посетил ветеранов Великой Отечественной войны. Первый визит руководитель региона нанес Магомету Шах-Гусейнову, поблагодарив участника событий за совершенный подвиг.

Сергей Меликов побывал в гостях у Ветеранов Великой Отечественной Войны
Общество

«Всегда волнительно слышать из уст ветеранов воспоминания о годах войны, истории о патриотизме советского народа, подвигах, совершенных на полях сражений, и героизме тружеников тыла», - написал Глава Дагестана в своем Instagram.

Следующим гостя принимал ветеран Великой Отечественной войны Курбан Курбанов. На момент начала войны ему было всего 15 лет, но уже в столь юном возрасте, желание защищать родину было сильнее любого страха.
«На фронт он попасть не смог, но добился включения в истребительный батальон местного отдела НКВД, который боролся в тылу с бандитами, дезертирами, шпионами и диверсантами. Курбан Магомедович принимал участие в боях на территории Северного Кавказа, а после войны посвятил жизнь служению в органах госбезопасности. Сегодня он победитель, который является образцом для многих молодых ребят», - подчеркнул Сергей Меликов в своей публикации Instagram.
Руководитель региона поблагодарил ветеранов за то, что они подарили потомкам этот великий праздник и пожелал крепкого здоровья.

 

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