ЗАМАНА - В шествии «Бессмертного полка онлайн» захотели принять участие более 10 тысяч дагестанцев

В шествии «Бессмертного полка онлайн» захотели принять участие более 10 тысяч дагестанцев

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09 мая, 2021. Воскресенье 19:14
В шествии «Бессмертного полка онлайн» захотели принять участие более 10 тысяч дагестанцев

Свыше десяти тысяч заявок поступило от Республики Дагестан для участия в мероприятии «Бессмертный полка онлайн».

В шествии «Бессмертного полка онлайн» захотели принять участие более 10 тысяч дагестанцев
Общество

Как отметил координатор волонтеров "Бессмертного полка онлайн" по региону Эльдар Кадиев, акция вызвала колоссальный интерес со стороны населения, в связи с чем было принято решение продлить шествия также на 10 и вероятно 11 мая. На сегодняшний день продолжается обработка обращений от участников.
Уточним, наблюдать за online-шествие «Бессмертного полка» можно будет на интернет-ресурсе проекта, на сайтах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», на местных телевизионных каналах, также в online-кинозалах Окко, IVI.RU, MORE.TV и на площадке Смотрим.ру.

 

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