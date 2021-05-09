В шествии «Бессмертного полка онлайн» захотели принять участие более 10 тысяч дагестанцев

Как отметил координатор волонтеров "Бессмертного полка онлайн" по региону Эльдар Кадиев, акция вызвала колоссальный интерес со стороны населения, в связи с чем было принято решение продлить шествия также на 10 и вероятно 11 мая. На сегодняшний день продолжается обработка обращений от участников.

Уточним, наблюдать за online-шествие «Бессмертного полка» можно будет на интернет-ресурсе проекта, на сайтах соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», на местных телевизионных каналах, также в online-кинозалах Окко, IVI.RU, MORE.TV и на площадке Смотрим.ру.