Акция "Синий платочек" прошла в Каспийске

Форматом мероприятия был выбран танцевальный вечер, на праздник собралась городская общественность. Как подчеркнул куратор программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» в Дагестане Шамиль Чупанов, цель проекта сохранить историческую память и воспитание патриотизма в подрастающем поколении.

Отметим, что с успехом прошла в более чем тридцати городах страны. В рамках мероприятия, зрителям и участникам были розданы синие нашейные платки.