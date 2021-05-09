ЗАМАНА - Акция "Синий платочек" прошла в Каспийске

Акция "Синий платочек" прошла в Каспийске

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09 мая, 2021. Воскресенье 19:05
Акция &quot;Синий платочек&quot; прошла в Каспийске

В центральном прибрежном парке Каспийска прошла ежегодная памятная акция «Синий платочек», организованная Благотворительным фондом социально-культурных инициатив и поддержки соотечественников «Русская земля».

Акция "Синий платочек" прошла в Каспийске
Общество

Форматом мероприятия был выбран танцевальный вечер, на праздник собралась городская общественность. Как подчеркнул куратор программы сохранения исторической памяти и укрепления мира «Синий платочек» в Дагестане Шамиль Чупанов, цель проекта сохранить историческую память и воспитание патриотизма в подрастающем поколении.
Отметим, что с успехом прошла в более чем тридцати городах страны. В рамках мероприятия, зрителям и участникам были розданы синие нашейные платки.

 

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