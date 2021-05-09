ЗАМАНА - Жители Дахадаевского района присоединились к празднованию 76-ой годовщины Победы

Жители Дахадаевского района присоединились к празднованию 76-ой годовщины Победы

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09 мая, 2021. Воскресенье 16:20
Жители Дахадаевского района присоединились к празднованию 76-ой годовщины Победы

Отмечая Праздник 9 мая, в этом году район возвратился к масштабным торжественным мероприятиям.

Жители Дахадаевского района присоединились к празднованию 76-ой годовщины Победы
Общество

С ранешнего утра в районном центре звучали песни военных лет, у монумента павшим воинам стоял почетный караул обучающихся Уркарахского многопрофильного лицея.
На главной улице села Уркарах прошел праздничный парад и памятное шествие.
Всего 3600 жителей Дахадаевского района ушли на фронт. .С полей схватки не вернулись 2562 солдат. Из числа тех, кто возвратился, 76-ю годовщину встречает еднственный ветеран в районе Раджаб Рабаданов.
«Год за годом ветераны уходят, но остаются в наших сердцах и в рядах.Они шли в атаку не заботясь о себе, защищая родину для будущих поколений. Спасибо, что мы живы!», обратился со словами благодарности к ветерану, труженикам тыла и "детям войны" руководитель района Джарулла Омаров. 

Митинг, посвященный 76-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне, завершился возложением цветов к памятнику погибшим воинам.

 

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