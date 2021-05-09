Жители Дахадаевского района присоединились к празднованию 76-ой годовщины Победы

С ранешнего утра в районном центре звучали песни военных лет, у монумента павшим воинам стоял почетный караул обучающихся Уркарахского многопрофильного лицея.

На главной улице села Уркарах прошел праздничный парад и памятное шествие.

Всего 3600 жителей Дахадаевского района ушли на фронт. .С полей схватки не вернулись 2562 солдат. Из числа тех, кто возвратился, 76-ю годовщину встречает еднственный ветеран в районе Раджаб Рабаданов.

«Год за годом ветераны уходят, но остаются в наших сердцах и в рядах.Они шли в атаку не заботясь о себе, защищая родину для будущих поколений. Спасибо, что мы живы!», обратился со словами благодарности к ветерану, труженикам тыла и "детям войны" руководитель района Джарулла Омаров.

Митинг, посвященный 76-ой годовщине Великой Победы в Великой Отечественной войне, завершился возложением цветов к памятнику погибшим воинам.