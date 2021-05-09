В Сергокалинском районе отметили День Победы

Сегодня в Сергокалинском районе прошло мероприятие, которое было посвящено празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров вместе с главой районного Собрания депутатов Патимат Аледзиевой возложили корзину цветов к подножию монумента воинам Сергокалинского района, которые пали на полях боев, после чего была объявлена минута молчания. Дальше управляющий муниципалитета вместе с главным врачом Сергокалинской ЦРБ Али Багомедовым возложили корзину цветов у монумента сергокалинцам-участникам ВОВ.