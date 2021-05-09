ЗАМАНА - В Сергокалинском районе отметили День Победы

В Сергокалинском районе отметили День Победы

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09 мая, 2021. Воскресенье 16:10
В Сергокалинском районе отметили День Победы

Сегодня  в Сергокалинском районе прошло мероприятие, которое было посвящено празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В Сергокалинском районе отметили День Победы
Общество

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров вместе с главой районного Собрания депутатов Патимат Аледзиевой возложили корзину цветов к подножию монумента воинам Сергокалинского района, которые пали на полях боев, после чего была объявлена минута молчания. Дальше управляющий муниципалитета вместе с главным врачом Сергокалинской ЦРБ Али Багомедовым возложили корзину цветов у монумента сергокалинцам-участникам ВОВ.

 

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