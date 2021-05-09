Прежде всего делегация посетила узницу фашистских концлагерей, вдову участника ВОВ, уроженку Западной Украины, сейчас живущую в поселке Маджалис Галину Халирбагинову, для которой война стала ужасным испытанием. Руслан Алиев и Алим Темирбулатов пожелали Галине Макаровне крепкого здоровья, долгих лет и оптимизма. Гости вручили ей цветы и подарки от врио Главы Дагестана Сергея Меликова, министерства экономики и территориального развития а также администрации муниципалитета.
Следующим гостей у себя в доме принимал 97-летний участник Великой Отечественной войны Минатулла Даитов.
Невзирая на почетный возраст, ветеран пребывал в хорошем здравии и приподнятом настроении. Он встречал гостей за празднично накрытым столом, в окружении членов семьи, внуков и правнуков, которые гордятся своим героем и каждый собираются с целью поздравить его за одним семейным столом.
В Кайтагском районе поздравили ветеранов
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 16:02
Кайтагский район посетил Глава министерства экономики и территориального развития РД Руслан Алиев, который вместе с главой района Алимом Темирбулатовым посетил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил с Днем Победы.
Прежде всего делегация посетила узницу фашистских концлагерей, вдову участника ВОВ, уроженку Западной Украины, сейчас живущую в поселке Маджалис Галину Халирбагинову, для которой война стала ужасным испытанием. Руслан Алиев и Алим Темирбулатов пожелали Галине Макаровне крепкого здоровья, долгих лет и оптимизма. Гости вручили ей цветы и подарки от врио Главы Дагестана Сергея Меликова, министерства экономики и территориального развития а также администрации муниципалитета.
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