В Кайтагском районе поздравили ветеранов

Прежде всего делегация посетила узницу фашистских концлагерей, вдову участника ВОВ, уроженку Западной Украины, сейчас живущую в поселке Маджалис Галину Халирбагинову, для которой война стала ужасным испытанием. Руслан Алиев и Алим Темирбулатов пожелали Галине Макаровне крепкого здоровья, долгих лет и оптимизма. Гости вручили ей цветы и подарки от врио Главы Дагестана Сергея Меликова, министерства экономики и территориального развития а также администрации муниципалитета.

Следующим гостей у себя в доме принимал 97-летний участник Великой Отечественной войны Минатулла Даитов.

Невзирая на почетный возраст, ветеран пребывал в хорошем здравии и приподнятом настроении. Он встречал гостей за празднично накрытым столом, в окружении членов семьи, внуков и правнуков, которые гордятся своим героем и каждый собираются с целью поздравить его за одним семейным столом.