К главному празднику страны так же выпущен яркий выпуск районной газеты в которой наследники победителей говорят о собственных героях.
Свыше 2 тысяч человек из Хунзахского района воевали в рядах советской армии. Из них остались на полях боев около 1400 человек. 76-ю годовщину Хунзахцы празднуют без ветеранов Великой Отечественной войны.
В Хунзах отметили День Победы
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 15:39
В воскресенье 9 мая в Хунзахском районе в рамках празднования 76- летия Победы, возложили венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.
К главному празднику страны так же выпущен яркий выпуск районной газеты в которой наследники победителей говорят о собственных героях.
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