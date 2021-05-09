ЗАМАНА - В Хунзах отметили День Победы

В Хунзах отметили День Победы

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09 мая, 2021. Воскресенье 15:39
В Хунзах отметили День Победы

В воскресенье 9 мая в Хунзахском районе в рамках празднования 76- летия Победы, возложили венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

В Хунзах отметили День Победы
Общество

К главному празднику страны так же выпущен яркий выпуск районной газеты в которой наследники победителей говорят о собственных героях.
Свыше 2 тысяч человек из Хунзахского района воевали в рядах советской армии. Из них остались на полях боев около 1400 человек. 76-ю годовщину Хунзахцы празднуют без ветеранов Великой Отечественной войны.

 

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