В Хунзах отметили День Победы

В воскресенье 9 мая в Хунзахском районе в рамках празднования 76- летия Победы, возложили венки к памятнику павшим в Великой Отечественной войне.

К главному празднику страны так же выпущен яркий выпуск районной газеты в которой наследники победителей говорят о собственных героях.

Свыше 2 тысяч человек из Хунзахского района воевали в рядах советской армии. Из них остались на полях боев около 1400 человек. 76-ю годовщину Хунзахцы празднуют без ветеранов Великой Отечественной войны.