Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Дагестане

Больше тысячи военных и выше 30 единиц военной техники участвовали в параде Победы, который прошел в Каспийске, сообщает ТАСС.

Пешую колонну возглавляла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федераци. Мимо трибун прошли парадные расчеты от управления Каспийской флотилии, полка морской пехоты, бригады надводных кораблей, отдельной мотострелковой бригады 58-й Армии, пограничных войск, ОМОН Федеральной службы войск нацгвардии, УМВД, МЧС, также юнармейцы, военный оркестр и женщины-военные.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Республики Дагестан ушло 180 тысяч защитников. За подвиги 75 человек удостоены звания Героя СССР, 8 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

"Настоящее человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов невозможно переоценить. Они проявили несгибаемую волю, мужество, самоотверженность, благодаря чему мы сегодня имеем возможность жить в мире и спокойствии на родной, свободной земле", подчеркнул врио Главы Дагестана Сергей Меликов, обращаясь к собравшихся на митинге.