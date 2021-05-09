ЗАМАНА - Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Дагестане

Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Дагестане

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09 мая, 2021. Воскресенье 13:48
Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Дагестане

Больше тысячи военных и выше 30 единиц военной техники участвовали в параде Победы, который прошел в Каспийске, сообщает ТАСС.

Более тысячи военнослужащих приняли участие в параде Победы в Дагестане
Общество

Пешую колонну возглавляла знаменная группа с Государственным флагом Российской Федераци. Мимо трибун прошли парадные расчеты от управления Каспийской флотилии, полка морской пехоты, бригады надводных кораблей, отдельной мотострелковой бригады 58-й Армии, пограничных войск, ОМОН Федеральной службы войск нацгвардии, УМВД, МЧС, также юнармейцы, военный оркестр и женщины-военные.

В годы Великой Отечественной войны на фронт из Республики Дагестан ушло 180 тысяч защитников. За подвиги 75 человек удостоены звания Героя СССР, 8 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

"Настоящее человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов невозможно переоценить. Они проявили несгибаемую волю, мужество, самоотверженность, благодаря чему мы сегодня имеем возможность жить в мире и спокойствии на родной, свободной земле", подчеркнул врио Главы Дагестана Сергей Меликов, обращаясь к собравшихся на митинге.

 

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