В мероприятии принял участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов, председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также руководители ведомств и общественных организаций.
Началось возложение цветов с минуты молчания в память о героях, не вернувшихся с войны. Из 180 тысяч дагестанцев, ушедших на фронт, 90 тысяч человек осталось на полях сражений. Как подчеркнул Сергей Меликов, невзирая на облачную погоду, праздник сегодня светлый и близкий для каждого гражданина страны.
Мероприятие продолжилось на городском Воинском кладбище, где погребены бойцы Красной Армии, в числе которых Герои СССР. Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан и члены Кабинета министров региона возложили венки и корзины с цветами к обелиску «Воинская слава». В память о погибших был дан оружейный салют.