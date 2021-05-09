ЗАМАНА - Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

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09 мая, 2021. Воскресенье 11:04
Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны

Празднование 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне сегодня началось в Махачкале с возложения цветов к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю.

Сергей Меликов почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны
Общество

В мероприятии принял участие врио Главы Дагестана Сергей Меликов, председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов, премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов, Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, мэр Махачкалы Салман Дадаев, а также руководители ведомств и общественных организаций.

Началось возложение цветов с минуты молчания в память о героях, не вернувшихся с войны. Из 180 тысяч дагестанцев, ушедших на фронт, 90 тысяч человек осталось на полях сражений. Как подчеркнул Сергей Меликов, невзирая на облачную погоду, праздник сегодня светлый и близкий для каждого гражданина страны.

Мероприятие продолжилось на городском Воинском кладбище, где погребены бойцы Красной Армии, в числе которых Герои СССР. Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан и члены Кабинета министров региона возложили венки и корзины с цветами к обелиску «Воинская слава». В память о погибших был дан оружейный салют.

 

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