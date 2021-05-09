Новый сквер благоустроили в Каспийске

Инициатором благоустройства парка выступило Министерство природных ресурсов и экологии республики при содействии инвесторов и администрации города. Бюджет проекта составил около 40 миллионов рублей.

На территории парка изменены водопровод и сточная канава, проведена дренажная система. Высоковольтные линии электрической сети проложены под землей. На территории парка возникла детская площадка, которая уже пользуется огромным спросом у местного населения.

По периметру парка обустроена беговая дорожка, установлены новые столбы освещения, урны, лавки. В ближайшее время появится бесплатная сеть Wi-Fi, а с целью безопасности будут установлены видеокамеры. Кроме того тут посажено около двухсот деревьев

Все работы были проведены в экстренные сроки, за двадцать дней, с целью успеть к празднованию Дня Победы. Каждый день к работе на объекте было привлечено до пятнадцати единиц техники и до пятидесяти человек.