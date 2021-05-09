Сажид Сажидов поздравил с Днем Победы ветеранов войны

Министр по физической культуре и спорту РД Сажид Сажидов посетил и поздравил с Днем Победы участниц войны Галину Рейзову и Елену Зюряеву.

От имени врио Главы Дагестана Сергея Меликова он вручил ветеранам цветы, денежные сертификаты и продукты питания.

Галина Рейзова ушла на фронт 18-летней девушкой, почти всю войну она, будучи оружейником, занималась подготовкой к вылету боевых самолетов. В свои 97 лет, благодаря поддержке семьи, участница войны поддерживает связь с однополчанами и с радостью принимает участие в торжествах по случаю Дня Победы.

Елена Зюряева в годы войны была фронтовой санитаркой. В прошлом году ветеран встретила 100-летний юбилей. Но и в таком глубоком возрасте она помнит всё о своей боевой юности, когда приходилось на себе выносить раненых солдат прямо с поля боя.

Сегодня участница войны живет одна, но, не смотря на это, благодаря соседям и социальным работникам одинокой себя не чувствует.