Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова

Ветерана также посетили исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и другие. Муцалхан Алиевич тепло принял гостей и поделился с ними воспоминаниями о не простых испытаниях войны. Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветерана от лица врио Главы Дагестана Сергея Меликова и выразил благодарность за совершенный им подвиг.

Сегодня Муцалхан Муцалханов единственный ветеран Великой Отечественной войны в Кизилюртвском районе.