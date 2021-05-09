Ветерана также посетили исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и другие. Муцалхан Алиевич тепло принял гостей и поделился с ними воспоминаниями о не простых испытаниях войны. Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветерана от лица врио Главы Дагестана Сергея Меликова и выразил благодарность за совершенный им подвиг.
Сегодня Муцалхан Муцалханов единственный ветеран Великой Отечественной войны в Кизилюртвском районе.
Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 09:38
Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель Председателя Кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова, проживающего в Кизилюртовском районе.
Ветерана также посетили исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и другие. Муцалхан Алиевич тепло принял гостей и поделился с ними воспоминаниями о не простых испытаниях войны. Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветерана от лица врио Главы Дагестана Сергея Меликова и выразил благодарность за совершенный им подвиг.