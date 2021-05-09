ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова

Автор
09 мая, 2021. Воскресенье 09:38
Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова

Накануне 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне заместитель Председателя Кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова, проживающего в Кизилюртовском районе.

Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова
Общество

Ветерана также посетили исполняющий обязанности руководителя Кизилюртовского района Алиасхаб Шабанов, глава районного Собрания депутатов Абдурашид Магомедов и другие. Муцалхан Алиевич тепло принял гостей и поделился с ними воспоминаниями о не простых испытаниях войны. Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил ветерана от лица врио Главы Дагестана Сергея Меликова и выразил благодарность за совершенный им подвиг.
Сегодня Муцалхан Муцалханов единственный ветеран Великой Отечественной войны в Кизилюртвском районе.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top