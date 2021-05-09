ЗАМАНА - Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы

Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы

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09 мая, 2021. Воскресенье 09:31
Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы

В канун празднования Великой Победы, а Батыр Эмеев посетил ветеранов труда, Великой Отечественной войны и трудового фронта Тамару Матлашенко и Ольгу Якимук.

Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы
Общество

Ветераны встретили своих гостей в теплой, домашней обстановке и поделились своими воспоминаниями о тяжелых испытаниях войны, выпавших на их молодые годы.
Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана передал участницам войны поздравления с Днем Победы от имени руководителя региона Сергея Меликова и пожелал крепкого здоровья и долголетия.
Батыр Эмеев отметил, что молодое поколение помнит и гордится их великим подвигом.

 

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