Ветераны встретили своих гостей в теплой, домашней обстановке и поделились своими воспоминаниями о тяжелых испытаниях войны, выпавших на их молодые годы.
Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана передал участницам войны поздравления с Днем Победы от имени руководителя региона Сергея Меликова и пожелал крепкого здоровья и долголетия.
Батыр Эмеев отметил, что молодое поколение помнит и гордится их великим подвигом.
Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы
- Автор Хадижат
- 09 мая, 2021. Воскресенье 09:31
В канун празднования Великой Победы, а Батыр Эмеев посетил ветеранов труда, Великой Отечественной войны и трудового фронта Тамару Матлашенко и Ольгу Якимук.
Ветераны встретили своих гостей в теплой, домашней обстановке и поделились своими воспоминаниями о тяжелых испытаниях войны, выпавших на их молодые годы.
Последнее от Хадижат
- Сажид Сажидов поздравил с Днем Победы ветеранов войны
- Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил участника войны Муцалхана Муцалханова
- Абдулпатах Амирханов посетил ветерана Великой Отечественной войны Гаджи Инчилова
- Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Победы
- Хасавюрт присоединился к акции "Парад у дома ветерана"