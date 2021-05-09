Батыр Эмеев поздравил участниц войны с Днем Победы

Ветераны встретили своих гостей в теплой, домашней обстановке и поделились своими воспоминаниями о тяжелых испытаниях войны, выпавших на их молодые годы.

Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана передал участницам войны поздравления с Днем Победы от имени руководителя региона Сергея Меликова и пожелал крепкого здоровья и долголетия.

Батыр Эмеев отметил, что молодое поколение помнит и гордится их великим подвигом.