Абдулпатах Амирханов посетил ветерана Великой Отечественной войны Гаджи Инчилова

Вчера, 8 мая, Абдулпатах Амирханов посетил ветерана Великой Отечественной войны Гаджи Инчилова и поздравил его с предстоящим праздником.

96-летний ветеран ВДВ обычно встречает самый любимый для него праздник в кругу семьи. В далёком 1941 году, после окончания восьми классов, Гаджи Инчилов подал заявление о вступлении в ряды Красной Армии. Участвовал в боях за Новороссийск, Республику Крым и в обороне Кавказа.

Абдулпатах Амирханов передал ветерану поздравление от руководителя региона Сергея Меликова и пожелал ему оптимизма, крепкого здоровья и благополучия.

В свою очередь, Гаджи Магомедович поблагодарил гостей за проявленное внимание и высоко отметил проводимую в республике работу.