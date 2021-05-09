ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Победы

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Победы

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09 мая, 2021. Воскресенье 08:59
Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Победы

Сергей Меликов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта а также всех дагестанцев с Днем Победы.

Сергей Меликов поздравил дагестанцев с Днем Победы
Общество

В своем поздравлении, врио Главы Дагестана отметил что данный праздник наполнен не только огромной радостью и благодарностью, но и тяжелой болью невосполнимых утрат.

"Нет другого дня, когда бы мы настолько остро чувствовали единство, ценность жизни, значимость любви к Родине", - подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что потомки поколения победителей сегодня осознает свой священный долг сохранить и защитить память о героях, не вернувшихся с полей сражений, о тех, кто отстоял свободу нашей Родины. Значимость сохранения исторической памяти особо выделил и Глава государства В.В. Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному Собранию.

"Желаю всем мира, добра, крепкого здоровья и благополучия!", - говорится в поздравлении.

 

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