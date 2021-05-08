Хасавюрт присоединился к акции "Парад у дома ветерана"

«Праздник 9 мая, пожалуй, один из главных в нашей стране. Его также почитают многие государства, ставшие жертвами фашизма. Мне хочется пожелать всем нам больше никогда не сталкиваться с таким тяжелейшим испытанием, через которое пришлось пройти нашим старшим", подчеркнул Корголи Корголиев, обратившись к участникам мероприятия.

Ветеран, в свою очередь, поблагодарил за проявленное внимание и пожелал мирного неба над головой всему молодому поколению.