ЗАМАНА - Хасавюрт присоединился к акции "Парад у дома ветерана"

Хасавюрт присоединился к акции "Парад у дома ветерана"

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08 мая, 2021. Суббота 16:32
Хасавюрт присоединился к акции &quot;Парад у дома ветерана&quot;

Поздравить ветерана Великой Отечественной войны Александра Макуху в его дворе собрались Глава муниципалитета Корголи Корголиев, депутаты городского собрания, представители некоммерческих объединений и молодежи.

Хасавюрт присоединился к акции "Парад у дома ветерана"
Общество

«Праздник 9 мая, пожалуй, один из главных в нашей стране. Его также почитают многие государства, ставшие жертвами фашизма. Мне хочется пожелать всем нам больше никогда не сталкиваться с таким тяжелейшим испытанием, через которое пришлось пройти нашим старшим", подчеркнул Корголи Корголиев, обратившись к участникам мероприятия.
Ветеран, в свою очередь, поблагодарил за проявленное внимание и пожелал мирного неба над головой всему молодому поколению.

 

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