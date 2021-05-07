Людмила Сытина фиксировала хронику войны в реальном времени

В годы войны Людмила Матвеевна Сытина, юная 17-летняя девушка, работала на приборе управления зенитно-артиллерийским огнем, а позднее до конца войны фиксировала хронику в реальном времени.

Сытина принимала активное участие в создании фронтовой газеты «Зенитчик» в качестве наборщицы. Вот уже многие годы, Людмила Матвеевна Сытина проживает в городе Харьков, но старается посещать Дагестанские огни в преддверии главного праздника в стране. Для нее это добрая традиция: провести 9 мая вместе с сотоварищами, если, конечно, к этому располагает состояние здоровья.

Ежегодно Людмилу Матвеевну, в числе остальных ветеранов, поздравляют с этим праздником сотрудники Администрации города Дагестанские огни.