ЗАМАНА - Людмила Сытина фиксировала хронику войны в реальном времени

Людмила Сытина фиксировала хронику войны в реальном времени

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07 мая, 2021. Пятница 18:24
Людмила Сытина фиксировала хронику войны в реальном времени

В годы войны Людмила Матвеевна Сытина, юная 17-летняя девушка, работала на приборе управления зенитно-артиллерийским огнем, а позднее до конца войны фиксировала хронику в реальном времени.

Людмила Сытина фиксировала хронику войны в реальном времени
Общество

Сытина принимала активное участие в создании фронтовой газеты «Зенитчик» в качестве наборщицы. Вот уже многие годы, Людмила Матвеевна Сытина проживает в городе Харьков, но старается посещать Дагестанские огни в преддверии главного праздника в стране. Для нее это добрая традиция: провести 9 мая вместе с сотоварищами, если, конечно, к этому располагает состояние здоровья.
Ежегодно Людмилу Матвеевну, в числе остальных ветеранов, поздравляют с этим праздником сотрудники Администрации города Дагестанские огни.

 

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