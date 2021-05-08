День Победы самый любимый праздник в доме ветерана

Войну он встретил 14-летним мальчиком, будучи студентом Дербентского педагогического училища. В 44-м ушел на фронт. С этого момента началась и продолжалась в мирные годы его богатая событиями военная карьера. Из 60 лет трудового стажа 33 года он посвятил службе в армии.

Участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. В феврале 1945 года он был отобран для прохождения ускоренных курсов по подготовке офицеров, учеба проходила в Бакинском пехотном училище. Закончив его с отличием, Агамирзоев получил назначение в 216-ю стрелковую дивизию 4-й Армии Краснознаменного Закавказского военного округа.

Далее следовала добросовестная 33-летняя служба в системе комиссариатов, руководство Закатальским отделением. В запас он ушел уже 1978 году, после чего руководил совхозом. Несмотря на преклонный возраст, он по-прежнему настоящий наставник молодежи и постоянно проводит воспитательную работу, возглавляет Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Дербентского района. Нажметдин Агамирзоев награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью Жукова, имеет много других военных наград.

С каждым годом все меньше остается людей, на долю которых выпали тяжелые военные испытания, людей, которые были свидетелями тех страшных событий, и тем ценнее их рассказы о прошедшей войне.

Война это самый отвратительный варварский пережиток звериного прошлого человечества. Говоря о пожеланиях будущему поколению, он признается, что главное, чтобы люди будущих поколений были честными, порядочными и благородными людьми.